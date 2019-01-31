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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:33

было 18
тоже вниз?
v57
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 14.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Через ТАS2U
на год с ежемесячной выплатой - 17,75 в конце срока-18
skorpio123
 
Повідомлень: 21
З нами з: 23.02.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 2330233123322333
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