|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:33
было 18
тоже вниз?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2001
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:40
Через ТАS2U
на год с ежемесячной выплатой - 17,75 в конце срока-18
-
skorpio123
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 23.02.17
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему