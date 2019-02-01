было 18
тоже вниз?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Через ТАS2U
на год с ежемесячной выплатой - 17,75 в конце срока-18
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:17
Акция со всеми преимуществами действует до 1 апреля.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56
TASCOMBANK уважаемый представитель,там ничего нового нету по вопросу о не законном списании абонплаты за отключенную услугу смс?
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