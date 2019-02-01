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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:33

было 18
тоже вниз?
v57
 
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Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Через ТАS2U
на год с ежемесячной выплатой - 17,75 в конце срока-18
skorpio123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:17

  Олег1964 написав:
  Фантом написав:
  Vorlon написав:Фантом
Предположительно пока жив пенсионер акция :mrgreen:

Не. Пока жив - 2%.

А вот акция с 7% заканчивается на днях. Был в отделении, но дату окончания акции не запомнил.

vollena71
Спасибо.

Нет не заканчивается. Как минимум до 1 апреля 2019 г.
Может оффпред разъяснит?




https://tascombank.ua/content/view/1476 ... g,russian/
Акция со всеми преимуществами действует до 1 апреля.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56

TASCOMBANK уважаемый представитель,там ничего нового нету по вопросу о не законном списании абонплаты за отключенную услугу смс?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Банк продолжает врать и изворачиваться по поводу не правильного курса конвертации по операции. Уже третий раз формирую заявку чтобы разобрались, но они не в состоянии это осилить.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:30

  TASCOMBANK написав:
https://tascombank.ua/content/view/1476 ... g,russian/
Акция со всеми преимуществами действует до 1 апреля.


Маловато будет. Сделайте акцию бессрочной. :roll:
Уважайте живых пенсионеров :D
Олег1964
 
Повідомлень: 73
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