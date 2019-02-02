было 18
тоже вниз?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Через ТАS2U
на год с ежемесячной выплатой - 17,75 в конце срока-18
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:17
Акция со всеми преимуществами действует до 1 апреля.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56
TASCOMBANK уважаемый представитель,там ничего нового нету по вопросу о не законном списании абонплаты за отключенную услугу смс?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Банк продолжает врать и изворачиваться по поводу не правильного курса конвертации по операции. Уже третий раз формирую заявку чтобы разобрались, но они не в состоянии это осилить.
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:30
Маловато будет. Сделайте акцию бессрочной.
Уважайте живых пенсионеров
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Когда начисляют 10% на текущий остаток в грн по викенд карте?
Додано: Нед 03 лют, 2019 17:01
Так уже
Только там не на "текущий остаток", а на мин. остаток в течение месяца. Т.е. если у вас в какой-то день мес было 0грн на дебтном, то 0% вы и 1го числа получите -- маленьке западло от Таськи
... делайте хоть что-нибудь!
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