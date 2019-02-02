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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:33
было 18
тоже вниз?
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v57
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:40
Через ТАS2U
на год с ежемесячной выплатой - 17,75 в конце срока-18
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skorpio123
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:17
https://tascombank.ua/content/view/1476 ... g,russian/
Олег1964 написав: Фантом написав: Vorlon написав:Фантом
Предположительно пока жив пенсионер акция
Не. Пока жив - 2%.
А вот акция с 7% заканчивается на днях. Был в отделении, но дату окончания акции не запомнил.vollena71
Спасибо.
Нет не заканчивается. Как минимум до 1 апреля 2019 г.
Может оффпред разъяснит?
Акция со всеми преимуществами действует до 1 апреля.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56
TASCOMBANK уважаемый представитель,там ничего нового нету по вопросу о не законном списании абонплаты за отключенную услугу смс?
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:58
Банк продолжает врать и изворачиваться по поводу не правильного курса конвертации по операции. Уже третий раз формирую заявку чтобы разобрались, но они не в состоянии это осилить.
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pavyak
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Додано: Суб 02 лют, 2019 12:30
Маловато будет. Сделайте акцию бессрочной.
Уважайте живых пенсионеров
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Олег1964
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Додано: Нед 03 лют, 2019 16:50
Когда начисляют 10% на текущий остаток в грн по викенд карте?
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readrend
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:01
readrend написав:
Когда начисляют 10% на текущий остаток в грн по викенд карте?
Так уже
Только там не на "текущий остаток", а на мин. остаток в течение месяца. Т.е. если у вас в какой-то день мес было 0грн на дебтном, то 0% вы и 1го числа получите -- маленьке западло от Таськи
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:28
clientage написав: readrend написав:
Когда начисляют 10% на текущий остаток в грн по викенд карте?
Так уже
Только там не на "текущий остаток", а на мин. остаток в течение месяца. Т.е. если у вас в какой-то день мес было 0грн на дебтном, то 0% вы и 1го числа получите -- маленьке западло от Таськи
На ощадном под 12,5%, тоже так?
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novichok
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Додано: Нед 03 лют, 2019 19:32
novichok написав: clientage написав: readrend написав:
Когда начисляют 10% на текущий остаток в грн по викенд карте?
Так уже
Только там не на "текущий остаток", а на мин. остаток в течение месяца. Т.е. если у вас в какой-то день мес было 0грн на дебтном, то 0% вы и 1го числа получите -- маленьке западло от Таськи
На ощадном под 12,5%, тоже так?
На ощадном все честно за вычетом 100 грн
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Vint
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