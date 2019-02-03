на Б5 судя по тарифам честно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:31
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:01
Там є нюанси з виводом та і В5 "у плюсі" - це марнотратство. Тримайте на Ощадному, та і гемору немає, і відсоток вище.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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