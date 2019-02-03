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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:31
Vint написав:
На ощадном все честно за вычетом 100 грн
на Б5 судя по тарифам честно
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:01
J написав: Vint написав:
На ощадном все честно за вычетом 100 грн
на Б5 судя по тарифам честно
Там є нюанси з виводом та і В5 "у плюсі" - це марнотратство. Тримайте на Ощадному, та і гемору немає, і відсоток вище.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:46
Б5 можно иметь и несколько
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Додано: Пон 04 лют, 2019 09:04
Chicheva написав:
Б5 можно иметь и несколько
А смысл? Разве что от нечего делать...
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00
clientage написав: readrend написав:
Когда начисляют 10% на текущий остаток в грн по викенд карте?
Так уже
Только там не на "текущий остаток", а на мин. остаток в течение месяца. Т.е. если у вас в какой-то день мес было 0грн на дебтном, то 0% вы и 1го числа получите -- маленьке западло от Таськи
А на долларовом счете, такая же схема?
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