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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:31

  Vint написав:На ощадном все честно за вычетом 100 грн

на Б5 судя по тарифам честно
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:01

  J написав:
  Vint написав:На ощадном все честно за вычетом 100 грн

на Б5 судя по тарифам честно

Там є нюанси з виводом та і В5 "у плюсі" - це марнотратство. Тримайте на Ощадному, та і гемору немає, і відсоток вище.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Б5 можно иметь и несколько ;)
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:04

  Chicheva написав:Б5 можно иметь и несколько ;)

А смысл? Разве что от нечего делать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00

  clientage написав:
  readrend написав:Когда начисляют 10% на текущий остаток в грн по викенд карте?

Так уже
Только там не на "текущий остаток", а на мин. остаток в течение месяца. Т.е. если у вас в какой-то день мес было 0грн на дебтном, то 0% вы и 1го числа получите -- маленьке западло от Таськи :)

А на долларовом счете, такая же схема?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А по валютным счетами Вики нет % на остаток, насколько я помню.
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, не могу сходу найти тарифы по Ощадному. Нужно выбрать счет для зачисления выплаты от страховой. С мультивалютным от Вики решил не связываться, так как там велика вероятность ошибки. Зачисление на ощадный от юрлица из другого банка бесплатно?
И что там с отделениями? Читал тут краем глаза, что ощадные привязаны к отделениям. Это в рекивизитах на выплату нужно еще и номер отделения указывать?
Востаннє редагувалось Кащей в Пон 04 лют, 2019 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:16

С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mihasik написав:С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)

Переведите на ощадный и пусть ждут там своего часа.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:31

  Кащей написав:И что там с отделениями? Читал тут краем глаза, что ощадные привязаны к отделениям. Это в рекивизитах на выплату нужно еще и номер отделения указывать?

В реквизитах отделение не надо указывать. Если получать не в том отделении, где открывался Ощадный, то кассир для доступа к счету запросит СМС.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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