на Б5 судя по тарифам честно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:31
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:01
Там є нюанси з виводом та і В5 "у плюсі" - це марнотратство. Тримайте на Ощадному, та і гемору немає, і відсоток вище.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 лют, 2019 08:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Б5 можно иметь и несколько
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:04
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:00
А на долларовом счете, такая же схема?
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А по валютным счетами Вики нет % на остаток, насколько я помню.
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коллеги, не могу сходу найти тарифы по Ощадному. Нужно выбрать счет для зачисления выплаты от страховой. С мультивалютным от Вики решил не связываться, так как там велика вероятность ошибки. Зачисление на ощадный от юрлица из другого банка бесплатно?
И что там с отделениями? Читал тут краем глаза, что ощадные привязаны к отделениям. Это в рекивизитах на выплату нужно еще и номер отделения указывать?
Востаннє редагувалось Кащей в Пон 04 лют, 2019 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:16
С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:19
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:31
В реквизитах отделение не надо указывать. Если получать не в том отделении, где открывался Ощадный, то кассир для доступа к счету запросит СМС.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
|