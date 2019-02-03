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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:33
А если ощадный онлайн открывался в Т2Ю?
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Кащей
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:35
Кащей написав: mihasik написав:
С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)
Переведите на ощадный и пусть ждут там своего часа.
Если я закрою вику, то нужно будет $ плативку открывать?
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mihasik
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:36
Кащей написав:
А если ощадный онлайн открывался в Т2Ю?
привязывается к отделению, в котором открывалась карта, с которой открывался Ощадный
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06
mihasik написав: Кащей написав: mihasik написав:
С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)
Переведите на ощадный и пусть ждут там своего часа.
Если я закрою вику, то нужно будет $ плативку открывать?
Нет - в кассе можно будет напрямую с ощадного получить
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