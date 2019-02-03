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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А если ощадный онлайн открывался в Т2Ю?
Кащей
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  Кащей написав:
  mihasik написав:С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)

Переведите на ощадный и пусть ждут там своего часа.

Если я закрою вику, то нужно будет $ плативку открывать?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:36

  Кащей написав:А если ощадный онлайн открывался в Т2Ю?

привязывается к отделению, в котором открывалась карта, с которой открывался Ощадный
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06

  mihasik написав:
  Кащей написав:
  mihasik написав:С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)

Переведите на ощадный и пусть ждут там своего часа.

Если я закрою вику, то нужно будет $ плативку открывать?

Нет - в кассе можно будет напрямую с ощадного получить
Flamingo
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