Додано: Пон 04 лют, 2019 13:37

Пытался заказать карту викенд через интернет. Такого геморроя я ещё не видел. Но самое главное не смог заказать)).

Епопея заказа.

На новом сайте заполнил форму на карту.

Позвонили з банка сказали что новой формы не достаточно надо заполнить ещё форму выслали ссылку на форму. Заполнил ещё форму. Позвонили с банка и в телефоном режиме заполнили ещё недостающие данные кроме едрпо фирмы(якогда звонили не было возможности посмотреть). Выслали ссылку на введённые данные где я заполнил едрпо. И тут приплыли-при нажатии подтвердить на вкладке мой статус ничего не происходит. Программа ничего не высвечивает, пишет что заполнена 100 процентов анкета, но дальше не пускает. Звонил на поддержку. Сказали они не знают может технический збой пробуйте в понедельник. Сейчас тоже самое)).

Лучше я бы в отделение сходил, чем через интернет заказывать)).