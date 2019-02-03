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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:33
А если ощадный онлайн открывался в Т2Ю?
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Кащей
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:35
Кащей написав: mihasik написав:
С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)
Переведите на ощадный и пусть ждут там своего часа.
Если я закрою вику, то нужно будет $ плативку открывать?
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mihasik
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:36
Кащей написав:
А если ощадный онлайн открывался в Т2Ю?
привязывается к отделению, в котором открывалась карта, с которой открывался Ощадный
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vollena71
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06
mihasik написав: Кащей написав: mihasik написав:
С долларового счета викенда, можно обналичить или на гривневый перевести? А то карта заканчивается,могу не успеть потратить)
Переведите на ощадный и пусть ждут там своего часа.
Если я закрою вику, то нужно будет $ плативку открывать?
Нет - в кассе можно будет напрямую с ощадного получить
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Flamingo
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:37
Пытался заказать карту викенд через интернет. Такого геморроя я ещё не видел. Но самое главное не смог заказать)).
Епопея заказа.
На новом сайте заполнил форму на карту.
Позвонили з банка сказали что новой формы не достаточно надо заполнить ещё форму выслали ссылку на форму. Заполнил ещё форму. Позвонили с банка и в телефоном режиме заполнили ещё недостающие данные кроме едрпо фирмы(якогда звонили не было возможности посмотреть). Выслали ссылку на введённые данные где я заполнил едрпо. И тут приплыли-при нажатии подтвердить на вкладке мой статус ничего не происходит. Программа ничего не высвечивает, пишет что заполнена 100 процентов анкета, но дальше не пускает. Звонил на поддержку. Сказали они не знают может технический збой пробуйте в понедельник. Сейчас тоже самое)).
Лучше я бы в отделение сходил, чем через интернет заказывать)).
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:48
Коллеги подскажите пожалуйста - при указанному в заголовке пути средства ведь будут считаться нецелевыми и подпадут под оброк? Просто жене оформил Пудру, в пятницу уже сумочку и какие-то "погремухи" прикупила, а Виики не имеет ;(
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Flamingo
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:51
Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста - при указанному в заголовке пути средства ведь будут считаться нецелевыми и подпадут под оброк? Просто жене оформил Пудру, в пятницу уже сумочку и какие-то "погремухи" прикупила, а Виики не имеет ;(
Нет, не попадут
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Stringer
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:54
Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста - при указанному в заголовке пути средства ведь будут считаться нецелевыми и подпадут под оброк? Просто жене оформил Пудру, в пятницу уже сумочку и какие-то "погремухи" прикупила, а Виики не имеет ;(
ДА, есть комисс на вход самой Платівки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:00
clientage написав: Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста - при указанному в заголовке пути средства ведь будут считаться нецелевыми и подпадут под оброк? Просто жене оформил Пудру, в пятницу уже сумочку и какие-то "погремухи" прикупила, а Виики не имеет ;(
ДА, есть комисс на вход самой Платівки
Работайте через Сбер
Кешбек - "целевой", заходит без комиссии на плативку
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:03
vollena71 написав: clientage написав: Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста - при указанному в заголовке пути средства ведь будут считаться нецелевыми и подпадут под оброк? Просто жене оформил Пудру, в пятницу уже сумочку и какие-то "погремухи" прикупила, а Виики не имеет ;(
ДА, есть комисс на вход самой Платівки
Работайте через Сбер
Кешбек - "целевой", заходит без комиссии на плативку
Аа, так это не с Б5 перевод, а с Бонусного ж. Тада целевой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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