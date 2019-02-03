Караул! В ТАС2Ю пропал бонусный счет от Б5! И в веб версии, и в приложении. Остался только бонусный счет MAXI.
А у вас как??
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:31
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Караул! В ТАС2Ю пропал бонусный счет от Б5! И в веб версии, и в приложении. Остался только бонусный счет MAXI.
А у вас как??
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:36
С точностью до наоборот.
MAXI пропал, бонусный остался.
UPD Уже оба на месте
Востаннє редагувалось dengon в Пон 04 лют, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:37
Ferlakur
Всё есть, но подгружается с заметной задержкой. Надо несколько раз зайти в бонусы, выйти и обратно...
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