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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2333233423352336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Караул! В ТАС2Ю пропал бонусный счет от Б5! И в веб версии, и в приложении. Остался только бонусный счет MAXI.
А у вас как??
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:36

  Ferlakur написав:Караул! В ТАС2Ю пропал бонусный счет от Б5! И в веб версии, и в приложении. Остался только бонусный счет MAXI.
А у вас как??

С точностью до наоборот.
MAXI пропал, бонусный остался.

UPD Уже оба на месте
Востаннє редагувалось dengon в Пон 04 лют, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:37

Ferlakur
Всё есть, но подгружается с заметной задержкой. Надо несколько раз зайти в бонусы, выйти и обратно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

..ДА тас2ю ...мягко говоря глючит не по детски....
1) дважды попытка погасить Вику - дважды отлуп , плюнул зашел в ТАС24 - все ОК
2) попытка перевода по реквизитам с карты , на которой было пару гривен на балансе( не сегодня пополнялось), карта Плативка - отлуп ...получатель Ощадный другого клиента
....НУ ВОТ ЧТО ЭТО ЗА ФУТБОЛ ТАКОЙ ???? если этот ТАС2Ю ...эта китайская подделка так будет работать...то я уже боюсь когда мы останемся без ТАС24....(
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:03

  Кащей написав: Нужно выбрать счет для зачисления выплаты от страховой. С мультивалютным от Вики решил не связываться, так как там велика вероятность ошибки. Зачисление на ощадный от юрлица из другого банка бесплатно?

А чего там такого страшного в Вике? Номер счёта для всех валют один, гривна к вам зайдет спокойно. Получил на неё уже несколько выплат от разных страховых без каких-либо проблем.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:50

  -VICTOR- написав:..ДА тас2ю ...мягко говоря глючит не по детски....
1) дважды попытка погасить Вику - дважды отлуп , плюнул зашел в ТАС24 - все ОК
2) попытка перевода по реквизитам с карты , на которой было пару гривен на балансе( не сегодня пополнялось), карта Плативка - отлуп ...получатель Ощадный другого клиента
....НУ ВОТ ЧТО ЭТО ЗА ФУТБОЛ ТАКОЙ ???? если этот ТАС2Ю ...эта китайская подделка так будет работать...то я уже боюсь когда мы останемся без ТАС24....(



Добрый день.
Сегодня на протяжении дня производяться обновления системы TAS2U.
В связи с этим возможны кратковременные перебои в работе системы.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто-нибудь подвязывал карту ПроЗапас Укргазбанка - какую комиссию снимает УкрГазбанк?
reef
 
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