Караул! В ТАС2Ю пропал бонусный счет от Б5! И в веб версии, и в приложении. Остался только бонусный счет MAXI.
А у вас как??
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:31
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Караул! В ТАС2Ю пропал бонусный счет от Б5! И в веб версии, и в приложении. Остался только бонусный счет MAXI.
А у вас как??
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:36
С точностью до наоборот.
MAXI пропал, бонусный остался.
UPD Уже оба на месте
Востаннє редагувалось dengon в Пон 04 лют, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:37
Ferlakur
Всё есть, но подгружается с заметной задержкой. Надо несколько раз зайти в бонусы, выйти и обратно...
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
..ДА тас2ю ...мягко говоря глючит не по детски....
1) дважды попытка погасить Вику - дважды отлуп , плюнул зашел в ТАС24 - все ОК
2) попытка перевода по реквизитам с карты , на которой было пару гривен на балансе( не сегодня пополнялось), карта Плативка - отлуп ...получатель Ощадный другого клиента
....НУ ВОТ ЧТО ЭТО ЗА ФУТБОЛ ТАКОЙ ???? если этот ТАС2Ю ...эта китайская подделка так будет работать...то я уже боюсь когда мы останемся без ТАС24....(
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Додано: Пон 04 лют, 2019 15:03
А чего там такого страшного в Вике? Номер счёта для всех валют один, гривна к вам зайдет спокойно. Получил на неё уже несколько выплат от разных страховых без каких-либо проблем.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:50
Добрый день.
Сегодня на протяжении дня производяться обновления системы TAS2U.
В связи с этим возможны кратковременные перебои в работе системы.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кто-нибудь подвязывал карту ПроЗапас Укргазбанка - какую комиссию снимает УкрГазбанк?
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:53
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
да вот этот один счет для четырех валют и насторожил меня. Там же надо еще код валюты указывать в реквизитах, а я этого не делал никогда.
Ну, если заходит нормально, то ок, в дальнейшем буду пользоваться.
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