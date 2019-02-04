Додано: Пон 04 лют, 2019 14:56

..ДА тас2ю ...мягко говоря глючит не по детски....

1) дважды попытка погасить Вику - дважды отлуп , плюнул зашел в ТАС24 - все ОК

2) попытка перевода по реквизитам с карты , на которой было пару гривен на балансе( не сегодня пополнялось), карта Плативка - отлуп ...получатель Ощадный другого клиента

....НУ ВОТ ЧТО ЭТО ЗА ФУТБОЛ ТАКОЙ ???? если этот ТАС2Ю ...эта китайская подделка так будет работать...то я уже боюсь когда мы останемся без ТАС24....(

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