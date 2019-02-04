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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 00:50

Шановні, підкажіть чи є якісь ліміти на переказ з поточного через ТАС24 у інший банк? Скажімо, 100к ТАСя випустить?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Може питання вже і піднімалося...але тим не менше...як ТАСя опрацює оплату наложку на Новій Пошті, цікавить як і В5 так WC?Бо на Укрпошті Віка відпрацювала як слід!
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:29

Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:33

t-step
Терминал Ощадбанка - p2p-перевод.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:33

  IMPRINTER написав:Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?

Жарит.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:33

  IMPRINTER написав:Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?

Не помню уже кто. Но писали, жарит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:34

  t-step написав:Може питання вже і піднімалося...але тим не менше...як ТАСя опрацює оплату наложку на Новій Пошті, цікавить як і В5 так WC?Бо на Укрпошті Віка відпрацювала як слід!

Поднималось - многократно!!! Может быть 2 вида платежа на НП: оплата услуг и оплата наложки. В первом случае все будет ОК, во втором - чревато комиссом. Некоторые советуют такой лайфхак - оплачивать на НП Виикой имея в достаточном объеме и кред.лимит и "свои на дебетовом счете. Если что-то "пойдет не так" - спишутся "свои" - без комиса, а если "все ОК" - то кредитные
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:45

  Flamingo написав:
  t-step написав:Може питання вже і піднімалося...але тим не менше...як ТАСя опрацює оплату наложку на Новій Пошті, цікавить як і В5 так WC?Бо на Укрпошті Віка відпрацювала як слід!

Поднималось - многократно!!! Может быть 2 вида платежа на НП: оплата услуг и оплата наложки. В первом случае все будет ОК, во втором - чревато комиссом. Некоторые советуют такой лайфхак - оплачивать на НП Виикой имея в достаточном объеме и кред.лимит и "свои на дебетовом счете. Если что-то "пойдет не так" - спишутся "свои" - без комиса, а если "все ОК" - то кредитные

Истинно так, аминь.
Так и плачу,чтобы не парится выяснением у по большей части туговатых поштарей какой в конкретном случае будет платеж - эквайринговый или п2п
Они обычно делают огромные глаза при таких вопросах.
curiousobro
 
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