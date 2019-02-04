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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 00:50
Шановні, підкажіть чи є якісь ліміти на переказ з поточного через ТАС24 у інший банк? Скажімо, 100к ТАСя випустить?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:25
Може питання вже і піднімалося...але тим не менше...як ТАСя опрацює оплату наложку на Новій Пошті, цікавить як і В5 так WC?Бо на Укрпошті Віка відпрацювала як слід!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:29
Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:33
t-step
Терминал Ощадбанка - p2p-перевод.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:33
IMPRINTER написав:
Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?
Жарит.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:33
IMPRINTER написав:
Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?
Не помню уже кто. Но писали, жарит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:34
t-step написав:
Може питання вже і піднімалося...але тим не менше...як ТАСя опрацює оплату наложку на Новій Пошті, цікавить як і В5 так WC?Бо на Укрпошті Віка відпрацювала як слід!
Поднималось - многократно!!! Может быть 2 вида платежа на НП: оплата услуг и оплата наложки. В первом случае все будет ОК, во втором - чревато комиссом. Некоторые советуют такой лайфхак - оплачивать на НП Виикой имея в достаточном объеме и кред.лимит и "свои на дебетовом счете. Если что-то "пойдет не так" - спишутся "свои" - без комиса, а если "все ОК" - то кредитные
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Flamingo
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:45
Flamingo написав: t-step написав:
Може питання вже і піднімалося...але тим не менше...як ТАСя опрацює оплату наложку на Новій Пошті, цікавить як і В5 так WC?Бо на Укрпошті Віка відпрацювала як слід!
Поднималось - многократно!!! Может быть 2 вида платежа на НП: оплата услуг и оплата наложки. В первом случае все будет ОК, во втором - чревато комиссом. Некоторые советуют такой лайфхак - оплачивать на НП Виикой имея в достаточном объеме и кред.лимит и "свои на дебетовом счете. Если что-то "пойдет не так" - спишутся "свои" - без комиса, а если "все ОК" - то кредитные
Истинно так, аминь.
Так и плачу,чтобы не парится выяснением у по большей части туговатых поштарей какой в конкретном случае будет платеж - эквайринговый или п2п
Они обычно делают огромные глаза при таких вопросах.
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curiousobro
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