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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:25
IMPRINTER написав: Surz написав: IMPRINTER написав:
Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?
Жарит.
просто у меня был овер и не жарило ...
было 0 грн. ... пополнил карту 29.01 по п2п (проводка о зачислении 31.01), а списание было по авторизации и по проводке тоже 29.01 на такую же сумму как и пополнение, т.е. картсчет два дня был в несанкце ...
пока никаких последствий нету - вот и не могу понять - вжарят при ближайшем поступлении денег ? это же загадочный банк - такого маразма как тут по некоторым позициям нет нигде ...
Ну аналогичная ситуация была и вот результат:
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:26
Vorlon написав:
Всё есть, но подгружается с заметной задержкой. Надо несколько раз зайти в бонусы, выйти и обратно...
Опять с утра пропал бонусный в мобильном Tas2U
Перевходы не помогают.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:34
Surz
Зв несанкц жарят в несанкц? Или ждут когла на счету появятся бабки?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:43
t-step написав:
як ТАСя опрацює оплату наложку на Новій Пошті, цікавить як і В5 так WC?
На Новой почте наложка есть как перевод, а есть как контроль оплаты (вид оплаты надо смотреть на сайте, в мобильном приложении не то рисует). Вот последний я оплачивал через сайт Новой почты с кредитки и все нормально, mcc некошерный — 8999.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:57
Кто подскажет за какие сроки делается именная Плативка? Это нормально,что от 18 января она не приехала на мое отделение? На отделении сказали,что будет через нелелю,25.01 на гор.линии указали сроки 7-10 раб дней,а 1.02 уже речь идет про 14 рабочих дней! Есть какие то четкие регламентируемые сроки?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:58
IMPRINTER написав:Surz
Зв несанкц жарят в несанкц? Или ждут когла на счету появятся бабки?
Первое. Уводят счет в минус.
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Surz
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