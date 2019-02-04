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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2335233623372338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:25

  IMPRINTER написав:
  Surz написав:
  IMPRINTER написав:Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?

Жарит.


просто у меня был овер и не жарило ...
было 0 грн. ... пополнил карту 29.01 по п2п (проводка о зачислении 31.01), а списание было по авторизации и по проводке тоже 29.01 на такую же сумму как и пополнение, т.е. картсчет два дня был в несанкце ...
пока никаких последствий нету - вот и не могу понять - вжарят при ближайшем поступлении денег ? это же загадочный банк - такого маразма как тут по некоторым позициям нет нигде ...

Ну аналогичная ситуация была и вот результат:
Зображення
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:Всё есть, но подгружается с заметной задержкой. Надо несколько раз зайти в бонусы, выйти и обратно...

Опять с утра пропал бонусный в мобильном Tas2U :(
Перевходы не помогают.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:34

Surz

Зв несанкц жарят в несанкц? Или ждут когла на счету появятся бабки?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  t-step написав:як ТАСя опрацює оплату наложку на Новій Пошті, цікавить як і В5 так WC?
На Новой почте наложка есть как перевод, а есть как контроль оплаты (вид оплаты надо смотреть на сайте, в мобильном приложении не то рисует). Вот последний я оплачивал через сайт Новой почты с кредитки и все нормально, mcc некошерный — 8999.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:Замечательный по содержанию и бесполезный по сути (не отвечает на вопрос) ответ

Никчемное и по сути и по содержанию замечение. :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто подскажет за какие сроки делается именная Плативка? Это нормально,что от 18 января она не приехала на мое отделение? На отделении сказали,что будет через нелелю,25.01 на гор.линии указали сроки 7-10 раб дней,а 1.02 уже речь идет про 14 рабочих дней! Есть какие то четкие регламентируемые сроки?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:58

  IMPRINTER написав:Surz

Зв несанкц жарят в несанкц? Или ждут когла на счету появятся бабки?

Первое. Уводят счет в минус.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:25

  IMPRINTER написав:
  Surz написав:
  IMPRINTER написав:Господа, скажите, а ТАЗ по дебетному викенду за несанкц овер жарит или нет?

Жарит.


просто у меня был овер и не жарило ...
было 0 грн. ... пополнил карту 29.01 по п2п (проводка о зачислении 31.01), а списание было по авторизации и по проводке тоже 29.01 на такую же сумму как и пополнение, т.е. картсчет два дня был в несанкце ...
пока никаких последствий нету - вот и не могу понять - вжарят при ближайшем поступлении денег ? это же загадочный банк - такого маразма как тут по некоторым позициям нет нигде ...

Что то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?
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