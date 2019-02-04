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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2337233823392340>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:51

IMPRINTER По Вике с 01.01.19 в тарифах п. 7.2 (выделен желтым) 43,2%
isen
 
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isen
По Б5 тоже. Но разве нас это беспокоит :lol: ? Пусть процент по кредиту поднимают хоть в 5 раз, главное что бы КБ не уменьшали.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:01

  clientage написав:Да оплата коммуналки или пополняха мабилы через ТАС2Ю проводится могментально :)

И какая оплата коммуналки тут есть? Один Цифрал. Похоже мой провайдер есть, но ошибка в названии ( две буквы). По каким реквизитам и куда пойдет платеж горячка не смогла сказать.
Квитанцию тоже не дают. Остается только пополнение мобильного.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:26

  Stringer написав:то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?


П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:32

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?


П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести

Так дата проведения в тас2ю не настоящая, 31.01 провелось
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:33

  vollena71 написав:
  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?


П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести

Так дата проведения в тас2ю не настоящая, 31.01 провелось

Во-во, нуна нормальную выписку в ТАС24 смотреть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:36

  clientage написав:Во-во, нуна нормальную выписку в ТАС24 смотреть

Для Виики-то да, а Плативка и Б5 такая же ерунда без даты проведения
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:38

"

  vollena71 написав:
  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?


П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести

Так дата проведения в тас2ю не настоящая, 31.01 провелось

Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:38

  vollena71 написав:
  clientage написав:Во-во, нуна нормальную выписку в ТАС24 смотреть

Для Виики-то да, а Плативка и Б5 такая же ерунда без даты проведения

Ну латиница/кириллица -- нашевсьоо..и я подозреваю, шо эта фича работает и в ТАС2Ю :mrgreen:
Удивляюсь я банкам, которые держат клиентуру за стадо баранофф :evil:

Неужели трудно сделать нормальную онлайн-Выписку, с холдами/блоками, датами операции и проводки, остатками до и после операции :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:45

  clientage написав:Неужели трудно сделать нормальную онлайн-Выписку, с холдами/блоками, датами операции и проводки, остатками до и после операции :idea:

Проголосуйте в фейсбуке за необходимость выписки в ТАС2Ю как в ТАС24
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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