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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:51
IMPRINTER По Вике с 01.01.19 в тарифах п. 7.2 (выделен желтым) 43,2%
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:29
isen
По Б5 тоже. Но разве нас это беспокоит
? Пусть процент по кредиту поднимают хоть в 5 раз, главное что бы КБ не уменьшали.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:01
clientage написав:
Да оплата коммуналки или пополняха мабилы через ТАС2Ю проводится могментально
И какая оплата коммуналки тут есть? Один Цифрал. Похоже мой провайдер есть, но ошибка в названии ( две буквы). По каким реквизитам и куда пойдет платеж горячка не смогла сказать.
Квитанцию тоже не дают. Остается только пополнение мобильного.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:26
Stringer написав:
то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?
П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:32
IMPRINTER написав: Stringer написав:
то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?
П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести
Так дата проведения в тас2ю не настоящая, 31.01 провелось
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vollena71
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:33
vollena71 написав: IMPRINTER написав: Stringer написав:
то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?
П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести
Так дата проведения в тас2ю не настоящая, 31.01 провелось
Во-во, нуна нормальную выписку в ТАС24 смотреть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:36
clientage написав:
Во-во, нуна нормальную выписку в ТАС24 смотреть
Для Виики-то да, а Плативка и Б5 такая же ерунда без даты проведения
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vollena71
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:38
vollena71 написав: IMPRINTER написав: Stringer написав:
то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?
П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести
Так дата проведения в тас2ю не настоящая, 31.01 провелось
Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:38
vollena71 написав: clientage написав:
Во-во, нуна нормальную выписку в ТАС24 смотреть
Для Виики-то да, а Плативка и Б5 такая же ерунда без даты проведения
Ну латиница/кириллица -- нашевсьоо..и я подозреваю, шо эта фича работает и в ТАС2Ю
Удивляюсь я банкам, которые держат клиентуру за стадо баранофф
Неужели трудно сделать нормальную онлайн-Выписку, с холдами/блоками, датами операции и проводки, остатками до и после операции
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:45
clientage написав:
Неужели трудно сделать нормальную онлайн-Выписку, с холдами/блоками, датами операции и проводки, остатками до и после операции
Проголосуйте в фейсбуке за необходимость выписки в ТАС2Ю как в ТАС24
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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