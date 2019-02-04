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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2337233823392340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:46

  vollena71 написав:
  clientage написав:Неужели трудно сделать нормальную онлайн-Выписку, с холдами/блоками, датами операции и проводки, остатками до и после операции :idea:

Проголосуйте в фейсбуке за необходимость выписки в ТАС2Ю как в ТАС24

Я попросил своих архаровцев, которые в ФБ сидят. Но там группа кажись закрытая
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:49

  Stringer написав:Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?

Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:50

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?


П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести

Ну как выяснилось - овер по вике есть, но не по вашим операциям ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:11

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?

Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день :oops:

Я проведение по Б5 смотрю в ТАС24 не в выписке карты, а в выписке кредита в тас24.
Там и дата проводки есть вроде.
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