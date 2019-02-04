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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:46
vollena71 написав: clientage написав:
Неужели трудно сделать нормальную онлайн-Выписку, с холдами/блоками, датами операции и проводки, остатками до и после операции
Проголосуйте в фейсбуке за необходимость выписки в ТАС2Ю как в ТАС24
Я попросил своих архаровцев, которые в ФБ сидят. Но там группа кажись закрытая
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:49
Stringer написав:
Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?
Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:50
IMPRINTER написав: Stringer написав:
то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?
П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести
Ну как выяснилось - овер по вике есть, но не по вашим операциям
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:11
vollena71 написав: Stringer написав:
Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?
Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день
Я проведение по Б5 смотрю в ТАС24 не в выписке карты, а в выписке кредита в тас24.
Там и дата проводки есть вроде.
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