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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:46
vollena71 написав: clientage написав:
Неужели трудно сделать нормальную онлайн-Выписку, с холдами/блоками, датами операции и проводки, остатками до и после операции
Проголосуйте в фейсбуке за необходимость выписки в ТАС2Ю как в ТАС24
Я попросил своих архаровцев, которые в ФБ сидят. Но там группа кажись закрытая
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:49
Stringer написав:
Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?
Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:50
IMPRINTER написав: Stringer написав:
то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?
П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести
Ну как выяснилось - овер по вике есть, но не по вашим операциям
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:11
vollena71 написав: Stringer написав:
Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?
Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день
Я проведение по Б5 смотрю в ТАС24 не в выписке карты, а в выписке кредита в тас24.
Там и дата проводки есть вроде.
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curiousobro
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:06
_PORT_UA написав:
Кто подскажет за какие сроки делается именная Плативка? Это нормально,что от 18 января она не приехала на мое отделение? На отделении сказали,что будет через нелелю,25.01 на гор.линии указали сроки 7-10 раб дней,а 1.02 уже речь идет про 14 рабочих дней! Есть какие то четкие регламентируемые сроки?
Добрый день.
Написали Вам в личных сообщениях для проверки информации.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:10
curiousobro написав:
Я проведение по Б5 смотрю в ТАС24 не в выписке карты, а в выписке кредита в тас24.
Там и дата проводки есть вроде.
о, спасибо, забываю об этом разделе. Но операции "за свои" там же не отображаются, а Плативки вообще нет
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:14
Чёт ковырялся в тарифах Б5... Такое обнаружил:
4.3. Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.3.1. Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК" - 1,5% +15 грн.
В то же время:
4.1.1. Плата за переказ коштів з поточного рахунку через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг):
4.1.1. На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» - Не тарифікується
Это чо, реально или опечатка (насчет ТАС2Ю)? Потому что в предыдущей редакции тарифов у них и размещение/пополнение депозитов с собственных средств было 1,5% +15 грн., то поправили, а это осталось без изменений.
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Вів 05 лют, 2019 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:14
TASCOMBANK написав:
Добрый день.
Написали Вам в личных сообщениях для проверки информации.
А что с пин-кодом на Пудру? Какие есть предложения решить вопрос и начать уже скуповываться?
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wig
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:18
_PORT_UA написав:
Кто подскажет за какие сроки делается именная Плативка? Это нормально,что от 18 января она не приехала на мое отделение? На отделении сказали,что будет через нелелю,25.01 на гор.линии указали сроки 7-10 раб дней,а 1.02 уже речь идет про 14 рабочих дней! Есть какие то четкие регламентируемые сроки?
Как только придет - Вас пригласят в отделение СМС-кой. Иначе никак.
САМ ЗАКАЗЫВАЛ через 0-800, делалось больше 2 недель.
Как получите СМС - сразу в кассу с паспортом . Плативка будет ждать в кассе + СМС с паролем придет через 30 минут, после выдачи карты.
Смотрите в ТАС24 - там уже есть ВАША НОВАЯ КАРТА.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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