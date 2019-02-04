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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2337233823392340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:46

  vollena71 написав:
  clientage написав:Неужели трудно сделать нормальную онлайн-Выписку, с холдами/блоками, датами операции и проводки, остатками до и после операции :idea:

Проголосуйте в фейсбуке за необходимость выписки в ТАС2Ю как в ТАС24

Я попросил своих архаровцев, которые в ФБ сидят. Но там группа кажись закрытая
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:49

  Stringer написав:Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?

Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:50

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:то то я сомневаюсь, что вы снимали налик, пополняли депо или отправляли платный сэп, а по какой ещё операции списание в день авторизации?


П2п с карты таза через таз2ю.
Чего я в прошлый раз возмкшался что не мог перевести

Ну как выяснилось - овер по вике есть, но не по вашим операциям ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:11

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?

Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день :oops:

Я проведение по Б5 смотрю в ТАС24 не в выписке карты, а в выписке кредита в тас24.
Там и дата проводки есть вроде.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:06

  _PORT_UA написав:Кто подскажет за какие сроки делается именная Плативка? Это нормально,что от 18 января она не приехала на мое отделение? На отделении сказали,что будет через нелелю,25.01 на гор.линии указали сроки 7-10 раб дней,а 1.02 уже речь идет про 14 рабочих дней! Есть какие то четкие регламентируемые сроки?



Добрый день.
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TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:10

  curiousobro написав:Я проведение по Б5 смотрю в ТАС24 не в выписке карты, а в выписке кредита в тас24.
Там и дата проводки есть вроде.

о, спасибо, забываю об этом разделе. Но операции "за свои" там же не отображаются, а Плативки вообще нет
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Чёт ковырялся в тарифах Б5... Такое обнаружил:

4.3. Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.3.1. Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК" - 1,5% +15 грн.

В то же время:

4.1.1. Плата за переказ коштів з поточного рахунку через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг):
4.1.1. На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» - Не тарифікується

Это чо, реально или опечатка (насчет ТАС2Ю)? Потому что в предыдущей редакции тарифов у них и размещение/пополнение депозитов с собственных средств было 1,5% +15 грн., то поправили, а это осталось без изменений.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Вів 05 лют, 2019 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:14

  TASCOMBANK написав:Добрый день.
Написали Вам в личных сообщениях для проверки информации.

А что с пин-кодом на Пудру? Какие есть предложения решить вопрос и начать уже скуповываться?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  _PORT_UA написав:Кто подскажет за какие сроки делается именная Плативка? Это нормально,что от 18 января она не приехала на мое отделение? На отделении сказали,что будет через нелелю,25.01 на гор.линии указали сроки 7-10 раб дней,а 1.02 уже речь идет про 14 рабочих дней! Есть какие то четкие регламентируемые сроки?


Как только придет - Вас пригласят в отделение СМС-кой. Иначе никак.
САМ ЗАКАЗЫВАЛ через 0-800, делалось больше 2 недель.
Как получите СМС - сразу в кассу с паспортом . Плативка будет ждать в кассе + СМС с паролем придет через 30 минут, после выдачи карты.
Смотрите в ТАС24 - там уже есть ВАША НОВАЯ КАРТА.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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