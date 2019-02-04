Додано: Вів 05 лют, 2019 16:14

Чёт ковырялся в тарифах Б5... Такое обнаружил:



4.3. Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):

4.3.1. Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК" - 1,5% +15 грн.



В то же время:



4.1.1. Плата за переказ коштів з поточного рахунку через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг):

4.1.1. На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» - Не тарифікується



Это чо, реально или опечатка (насчет ТАС2Ю)? Потому что в предыдущей редакции тарифов у них и размещение/пополнение депозитов с собственных средств было 1,5% +15 грн., то поправили, а это осталось без изменений.