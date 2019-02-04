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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2338233923402341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый вечер! Подскажите, кто знает, как можно пополнить Викенд с Аваля (пакет Оптимальный Плюс) без комиссии? Понятно, что ТАС за вход не берет, но как сделать, чтобы Аваль за выход не брал? То есть, чтобы это было абсолютно бесплатно? Типа как пополняется Монобанк через свое приложение. Есть ли такой способ? Или только наличные в кассу или терминал? Спасибо.
Stargazer212
 
Повідомлень: 40
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  _PORT_UA написав:По крайней мере активацию Тас2ю она забыла поставить.

Це як?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2940
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Подякували: 390 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:21

TASCOMBANK
На ФБ страничке ТАСа появилось сообщение
покайтесь ибо грядётъ
:).
В смысле, анонсировали валютообмен через ТАС2Ю. Собственно вопрос, необходимы карточные счета или достаточно ощадников, или можно конвертировать в рамках Вики?
Amid
 
Повідомлень: 902
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Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:27

  Amid написав:TASCOMBANK
На ФБ страничке ТАСа появилось сообщение
покайтесь ибо грядётъ
:).
В смысле, анонсировали валютообмен через ТАС2Ю. Собственно вопрос, необходимы карточные счета или достаточно ощадников, или можно конвертировать в рамках Вики?

Если бы в рамках вики сделали - была бы бімба.
curiousobro
 
Повідомлень: 1709
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Подякував: 35 раз.
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  #<1 ... 2338233923402341
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