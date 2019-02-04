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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрый вечер! Подскажите, кто знает, как можно пополнить Викенд с Аваля (пакет Оптимальный Плюс) без комиссии? Понятно, что ТАС за вход не берет, но как сделать, чтобы Аваль за выход не брал? То есть, чтобы это было абсолютно бесплатно? Типа как пополняется Монобанк через свое приложение. Есть ли такой способ? Или только наличные в кассу или терминал? Спасибо.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:15
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:21
TASCOMBANK
На ФБ страничке ТАСа появилось сообщение
.
В смысле, анонсировали валютообмен через ТАС2Ю. Собственно вопрос, необходимы карточные счета или достаточно ощадников, или можно конвертировать в рамках Вики?
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:27
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