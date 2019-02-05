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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:13
Добрый вечер! Подскажите, кто знает, как можно пополнить Викенд с Аваля (пакет Оптимальный Плюс) без комиссии? Понятно, что ТАС за вход не берет, но как сделать, чтобы Аваль за выход не брал? То есть, чтобы это было абсолютно бесплатно? Типа как пополняется Монобанк через свое приложение. Есть ли такой способ? Или только наличные в кассу или терминал? Спасибо.
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Stargazer212
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:15
_PORT_UA написав:
По крайней мере активацию Тас2ю она забыла поставить.
Це як?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:21
TASCOMBANK
На ФБ страничке ТАСа появилось сообщение
покайтесь ибо грядётъ
.
В смысле, анонсировали валютообмен через ТАС2Ю. Собственно вопрос, необходимы карточные счета или достаточно ощадников, или можно конвертировать в рамках Вики?
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Amid
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:27
Amid написав:TASCOMBANK
На ФБ страничке ТАСа появилось сообщение
покайтесь ибо грядётъ
.
В смысле, анонсировали валютообмен через ТАС2Ю. Собственно вопрос, необходимы карточные счета или достаточно ощадников, или можно конвертировать в рамках Вики?
Если бы в рамках вики сделали - была бы бімба.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:35
Amid написав:TASCOMBANK
На ФБ страничке ТАСа появилось сообщение
покайтесь ибо грядётъ
.
В смысле, анонсировали валютообмен через ТАС2Ю. Собственно вопрос, необходимы карточные счета или достаточно ощадников, или можно конвертировать в рамках Вики?
Добрый день.
Благодарим за интерес к продуктам и процессам Банка
Просим ещё немного подождать, уже скоро разместим все детали по новому процессу на всех ресурсах. Следите за нашими новостями
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:47
TASCOMBANK написав: Amid написав:TASCOMBANK
На ФБ страничке ТАСа появилось сообщение
покайтесь ибо грядётъ
.
В смысле, анонсировали валютообмен через ТАС2Ю. Собственно вопрос, необходимы карточные счета или достаточно ощадников, или можно конвертировать в рамках Вики?
Добрый день.
Благодарим за интерес к продуктам и процессам Банка
Просим ещё немного подождать, уже скоро разместим все детали по новому процессу на всех ресурсах. Следите за нашими новостями
А как же инсайд для форумчан
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:14
Stargazer212 написав:
Добрый вечер! Подскажите, кто знает, как можно пополнить Викенд с Аваля (пакет Оптимальный Плюс) без комиссии? Понятно, что ТАС за вход не берет, но как сделать, чтобы Аваль за выход не брал? То есть, чтобы это было абсолютно бесплатно? Типа как пополняется Монобанк через свое приложение. Есть ли такой способ? Или только наличные в кассу или терминал? Спасибо.
какую Виику, дебетную или кредит погасить?
а шоо, с зарплатного СЭП с комисс идет?
у меня Активный и Прем3.0 -- там все нашару вернули с осени
Во всяком случае комисс видна ДО подтверждения платежа
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:26
Вика дебетная. С зарплатных карт Аваля без комиссии была акция, до 1.01. Про продление акции не слышал. Сейчас попробовал перевести 1 грн (на счете 1.50) - пишет "недостатньо коштiв на рахунку". По тарифам на сайте Аваля: СЭП - комиссия 1% плюс 5 грн
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:42
А что через тас2ю между картами уже комиссия? Перекидывал с мони на плативку
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arkavs
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:50
Stargazer212 написав:
Добрый вечер! Подскажите, кто знает, как можно пополнить Викенд с Аваля (пакет Оптимальный Плюс) без комиссии? Понятно, что ТАС за вход не берет, но как сделать, чтобы Аваль за выход не брал? То есть, чтобы это было абсолютно бесплатно? Типа как пополняется Монобанк через свое приложение. Есть ли такой способ? Или только наличные в кассу или терминал? Спасибо.
Аваль бере комісію за р2р через сторонні сервіси (ТАС2Ю) чи у чому проблема?
arkavs написав:
А что через тас2ю между картами уже комиссия? Перекидывал с мони на плативку
А ви таки вважаєте перекидку з Моно депозитом чи іншим видом цільового зарахування.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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