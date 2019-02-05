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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:55

  arkavs написав:А что через тас2ю между картами уже комиссия? Перекидывал с мони на плативку

Все согласно тарифов Плативки. https://tascombank.ua/documents/Dod1_Pl ... 081118.pdf
Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн.
Нетарифицируются только целевые.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:56

  klug написав:
  arkavs написав:А что через тас2ю между картами уже комиссия? Перекидывал с мони на плативку

А ви таки вважаєте перекидку з Моно депозитом чи іншим видом цільового зарахування.

30 декабря заходило без комиса
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:59

Все отлично пополняется через Tas2u без комиссии, если привязать туда карту Аваля. Всем спасибо. Только что проверил, перекинул 1 грн.
Stargazer212
 
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