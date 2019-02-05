Все согласно тарифов Плативки.
Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн.
Нетарифицируются только целевые.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:55
Все согласно тарифов Плативки.
Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн.
Нетарифицируются только целевые.
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:56
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:59
Все отлично пополняется через Tas2u без комиссии, если привязать туда карту Аваля. Всем спасибо. Только что проверил, перекинул 1 грн.
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