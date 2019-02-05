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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2340234123422343>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:55

  arkavs написав:А что через тас2ю между картами уже комиссия? Перекидывал с мони на плативку

Все согласно тарифов Плативки. https://tascombank.ua/documents/Dod1_Pl ... 081118.pdf
Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн.
Нетарифицируются только целевые.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:56

  klug написав:
  arkavs написав:А что через тас2ю между картами уже комиссия? Перекидывал с мони на плативку

А ви таки вважаєте перекидку з Моно депозитом чи іншим видом цільового зарахування.

30 декабря заходило без комиса
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:59

Все отлично пополняется через Tas2u без комиссии, если привязать туда карту Аваля. Всем спасибо. Только что проверил, перекинул 1 грн.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:14

  clientage написав:Во-во, нуна нормальную выписку в ТАС24 смотреть


я смотрел в таз 24 выписку ... дата операции списания п2п-перевода и дата проведения по счету - одинаковая - день совершения операции (29.01) ... а зачисление по счету пополнения от 29.01. было через день (31.01). Но на несанкц не жарило.

Зображення
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 05 лют, 2019 20:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:16

  Stargazer212 написав:Добрый вечер! Подскажите, кто знает, как можно пополнить Викенд с Аваля (пакет Оптимальный Плюс) без комиссии? Понятно, что ТАС за вход не берет, но как сделать, чтобы Аваль за выход не брал? То есть, чтобы это было абсолютно бесплатно? Типа как пополняется Монобанк через свое приложение. Есть ли такой способ? Или только наличные в кассу или терминал? Спасибо.


у анала сэп бесплатный. шлите шо угодно куда угодно нашару.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:44

Шото Тасик стал жёстко обилечивать страховкой к картам. Я когда открывал WC несколько месяцев назад, то девушка страховку даже не предлагала - не чекнула там у себя в анкете соответствующее поле и всё. А теперь не просто обязательно, а чтобы отменить надо ещё побухтеть, да и то после этого говорят, что возможность отказаться от страховки появляется в автоматизированной системе лишь после активации карты (пудра), то есть далеко не сразу и после присвоения кредитного лимита.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:45

  IMPRINTER написав:
  Stargazer212 написав:Добрый вечер! Подскажите, кто знает, как можно пополнить Викенд с Аваля (пакет Оптимальный Плюс) без комиссии? Понятно, что ТАС за вход не берет, но как сделать, чтобы Аваль за выход не брал? То есть, чтобы это было абсолютно бесплатно? Типа как пополняется Монобанк через свое приложение. Есть ли такой способ? Или только наличные в кассу или терминал? Спасибо.


у анала сэп бесплатный. шлите шо угодно куда угодно нашару.

Ок, спасибо, попробую.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:53

Stargazer212

тока шлите не более 27,9 к за раз, свыше 28 к - подтверждение по телефону
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:02

  Esq написав:Шото Тасик стал жёстко обилечивать страховкой к картам. Я когда открывал WC несколько месяцев назад, то девушка страховку даже не предлагала - не чекнула там у себя в анкете соответствующее поле и всё. А теперь не просто обязательно, а чтобы отменить надо ещё побухтеть, да и то после этого говорят, что возможность отказаться от страховки появляется в автоматизированной системе лишь после активации карты (пудра), то есть далеко не сразу и после присвоения кредитного лимита.


Всё зависит от менеджера, Вас попросту хотели обмануть. Оформлял Пудру жене неделю назад. Мой менеджер, только спросила: "Вам как обычно, страховку отключить?"
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:05

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Во-во, нуна нормальную выписку в ТАС24 смотреть


я смотрел в таз 24 выписку ... дата операции списания п2п-перевода и дата проведения по счету - одинаковая - день совершения операции (29.01) ... а зачисление по счету пополнения от 29.01. было через день (31.01). Но на несанкц не жарило.

Зображення

Не грузится ваша картинка
Пришлось мне залезть в свою выписку по Виике
У меня текущим днем проводятся пополняхи в ТАС2Ю с чужих карт, со Сбера, погашение кредитки в рабочий день вплоть до 21:27:27.
Также могментально проводятся в рабочий день пополняхи мабил.
На выходных эти операции проводятся сл. оперднем
Коммуналка (Виикой с Пори) проводится на сл. раб. день
Нуу как бы Тася пошла навстречу клиенту и сделала меньше козней для овера :)
Востаннє редагувалось clientage в Вів 05 лют, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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