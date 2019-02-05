Все согласно тарифов Плативки.
Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн.
Нетарифицируются только целевые.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:55
Все согласно тарифов Плативки.
Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок
2.2.3. Що надійшли з інших банків 1% мінімум 10 грн.
Нетарифицируются только целевые.
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:56
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:59
Все отлично пополняется через Tas2u без комиссии, если привязать туда карту Аваля. Всем спасибо. Только что проверил, перекинул 1 грн.
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:14
я смотрел в таз 24 выписку ... дата операции списания п2п-перевода и дата проведения по счету - одинаковая - день совершения операции (29.01) ... а зачисление по счету пополнения от 29.01. было через день (31.01). Но на несанкц не жарило.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 05 лют, 2019 20:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:16
у анала сэп бесплатный. шлите шо угодно куда угодно нашару.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:44
Шото Тасик стал жёстко обилечивать страховкой к картам. Я когда открывал WC несколько месяцев назад, то девушка страховку даже не предлагала - не чекнула там у себя в анкете соответствующее поле и всё. А теперь не просто обязательно, а чтобы отменить надо ещё побухтеть, да и то после этого говорят, что возможность отказаться от страховки появляется в автоматизированной системе лишь после активации карты (пудра), то есть далеко не сразу и после присвоения кредитного лимита.
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:45
Ок, спасибо, попробую.
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:53
Stargazer212
тока шлите не более 27,9 к за раз, свыше 28 к - подтверждение по телефону
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:02
Всё зависит от менеджера, Вас попросту хотели обмануть. Оформлял Пудру жене неделю назад. Мой менеджер, только спросила: "Вам как обычно, страховку отключить?"
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:05
Не грузится ваша картинка
Пришлось мне залезть в свою выписку по Виике
У меня текущим днем проводятся пополняхи в ТАС2Ю с чужих карт, со Сбера, погашение кредитки в рабочий день вплоть до 21:27:27.
Также могментально проводятся в рабочий день пополняхи мабил.
На выходных эти операции проводятся сл. оперднем
Коммуналка (Виикой с Пори) проводится на сл. раб. день
Нуу как бы Тася пошла навстречу клиенту и сделала меньше козней для овера
Востаннє редагувалось clientage в Вів 05 лют, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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