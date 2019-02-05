Форуми / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2340234123422343 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 25 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 28 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 41 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 17% 25 Всього голосів : 147 Додано: Вів 05 лют, 2019 21:06 Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) Фантом написав: Всё зависит от менеджера, Вас попросту хотели обмануть. Оформлял Пудру жене неделю назад. Мой менеджер, только спросила: "Вам как обычно, страховку отключить?" Всё зависит от менеджера, Вас попросту хотели обмануть. Оформлял Пудру жене неделю назад. Мой менеджер, только спросила: "Вам как обычно, страховку отключить?"



Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе) Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления. Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления. Esq Повідомлень: 1329 З нами з: 18.08.06 Подякував: 424 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 21:12 Esq написав: Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе) Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления. Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.



Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.

Ждём дальнейших отзывов. Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.Ждём дальнейших отзывов. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1559 З нами з: 18.05.16 Подякував: 207 раз. Подякували: 186 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 21:37 Фантом написав: Esq написав: Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе) Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления. Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.



Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.

Ждём дальнейших отзывов. Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.Ждём дальнейших отзывов.

Моей жене при оформлении «Пудры» менеджер сказала что страховка по ней не предусмотрена, а неделей ранее этот же менеджер при оформлении Б5 впарила ей страховку и еле-еле отключили через неделю, говорит мол можно только через пару месяцев разорвать договор))) Моей жене при оформлении «Пудры» менеджер сказала что страховка по ней не предусмотрена, а неделей ранее этот же менеджер при оформлении Б5 впарила ей страховку и еле-еле отключили через неделю, говорит мол можно только через пару месяцев разорвать договор))) Fylhtq Повідомлень: 54 З нами з: 22.08.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2340234123422343 Форум: Оберіть форум ------------------ Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Кредити в банках та мікрокредити Страхування Банківські депозити Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Forex Рейтинг українських забудовників Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Залучення коштів Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Лайфхаки. Корисні поради Фондовий ринок Кредитні спілки та інше Розміщення коштів Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Туризм - подорожі Україною та світом ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Курси валют у твоєму місті Міжнародний фондовий ринок Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Інше розміщення вільних коштів та активів Ринок банківських металів Основи інвестування Банки Банкрути Залучення та розміщення коштів Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок інвестиційних монет Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Нумізматика та Боністика Державний бюджет України Фінансові афери та кримінал Макроекономіка України. Політика та гроші Інше/Різне/Цікаве Політика та гроші Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Відео-новини Підсумки: світовий фондовий ринок Автомобілі в Україні та світі Підсумки: валюта Галузі економіки Підсумки: прогнози Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Персональні теми форумчан Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Архіви Народні рейтинги Подкасти Опитування Архіви Депозити Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Архіви Архіви Валютний ринок Архіви Банківські метали Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням lel,

Модератори: ShtormK, ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Fylhtq , Google Adsense [Bot], la9 ramaz і 2 гостейМодератори: Ірина_