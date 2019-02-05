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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:06
Фантом написав:
Всё зависит от менеджера, Вас попросту хотели обмануть. Оформлял Пудру жене неделю назад. Мой менеджер, только спросила: "Вам как обычно, страховку отключить?"
Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)
Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.
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Esq
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:12
Esq написав:
Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)
Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.
Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.
Ждём дальнейших отзывов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:37
Фантом написав: Esq написав:
Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)
Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.
Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.
Ждём дальнейших отзывов.
Моей жене при оформлении «Пудры» менеджер сказала что страховка по ней не предусмотрена, а неделей ранее этот же менеджер при оформлении Б5 впарила ей страховку и еле-еле отключили через неделю, говорит мол можно только через пару месяцев разорвать договор)))
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Fylhtq
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:48
IMPRINTER написав:Stargazer212
тока шлите не более 27,9 к за раз, свыше 28 к - подтверждение по телефону
И большие суммы уходят без звонков и проблем
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Chicheva
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Додано: Вів 05 лют, 2019 22:09
Подскажите по карте Б5:
Есть ли минимальная сумма покупки для начисления кешбека при оплате в супермаркетах, других точках торговой сети и интернете?
Если меньше определенной суммы, то кешбек не начисляется?
Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.
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eromeo
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Додано: Вів 05 лют, 2019 22:22
eromeo написав:
Подскажите по карте Б5:
Есть ли минимальная сумма покупки для начисления кешбека при оплате в супермаркетах, других точках торговой сети и интернете?
Если меньше определенной суммы, то кешбек не начисляется?
Нету
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Surz
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