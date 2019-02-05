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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Фантом написав:Всё зависит от менеджера, Вас попросту хотели обмануть. Оформлял Пудру жене неделю назад. Мой менеджер, только спросила: "Вам как обычно, страховку отключить?"


Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе) :) Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:12

  Esq написав:Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе) :) Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.


Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.
Ждём дальнейших отзывов. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:37

  Фантом написав:
  Esq написав:Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе) :) Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.


Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.
Ждём дальнейших отзывов. :)

Моей жене при оформлении «Пудры» менеджер сказала что страховка по ней не предусмотрена, а неделей ранее этот же менеджер при оформлении Б5 впарила ей страховку и еле-еле отключили через неделю, говорит мол можно только через пару месяцев разорвать договор)))
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

IMPRINTER написав:Stargazer212

тока шлите не более 27,9 к за раз, свыше 28 к - подтверждение по телефону
И большие суммы уходят без звонков и проблем
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите по карте Б5:
Есть ли минимальная сумма покупки для начисления кешбека при оплате в супермаркетах, других точках торговой сети и интернете?
Если меньше определенной суммы, то кешбек не начисляется?
Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.
eromeo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:22

  eromeo написав:Подскажите по карте Б5:
Есть ли минимальная сумма покупки для начисления кешбека при оплате в супермаркетах, других точках торговой сети и интернете?
Если меньше определенной суммы, то кешбек не начисляется?

Нету
Surz
 
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