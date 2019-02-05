|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:06
Фантом написав:
Всё зависит от менеджера, Вас попросту хотели обмануть. Оформлял Пудру жене неделю назад. Мой менеджер, только спросила: "Вам как обычно, страховку отключить?"
Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)
Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.
-
Esq
-
-
- Повідомлень: 1329
- З нами з: 18.08.06
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:12
Esq написав:
Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)
Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.
Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.
Ждём дальнейших отзывов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1560
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:37
Фантом написав: Esq написав:
Кстати, да, я у жены спрашивал у того ли она менеджера оформляла - не у того. Ну и сказала, что, мол, это с начала этого месяца такой строгач со страховкой. Я не исключаю умысла тоже, просто на личном примере сложно проверить досконально - карт-то оформляется немного (а кредитных лимитов и того меньше, хехе)
Можно лишь поделиться с другими и сверить впечатления.
Возможно. Я последние карты оформлял 30-31 января. Меня нач. отделения попросила. Типа, конец месяца, премии и всё такое.
Ждём дальнейших отзывов.
Моей жене при оформлении «Пудры» менеджер сказала что страховка по ней не предусмотрена, а неделей ранее этот же менеджер при оформлении Б5 впарила ей страховку и еле-еле отключили через неделю, говорит мол можно только через пару месяцев разорвать договор)))
-
Fylhtq
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 22.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:48
IMPRINTER написав:Stargazer212
тока шлите не более 27,9 к за раз, свыше 28 к - подтверждение по телефону
И большие суммы уходят без звонков и проблем
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:09
Подскажите по карте Б5:
Есть ли минимальная сумма покупки для начисления кешбека при оплате в супермаркетах, других точках торговой сети и интернете?
Если меньше определенной суммы, то кешбек не начисляется?
Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.
-
eromeo
-
-
- Повідомлень: 913
- З нами з: 18.11.08
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:22
eromeo написав:
Подскажите по карте Б5:
Есть ли минимальная сумма покупки для начисления кешбека при оплате в супермаркетах, других точках торговой сети и интернете?
Если меньше определенной суммы, то кешбек не начисляется?
Нету
-
Surz
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 28.09.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 02:49
IMPRINTER написав:
я смотрел в таз 24 выписку ... дата операции списания п2п-перевода и дата проведения по счету - одинаковая - день совершения операции (29.01)
Тут питань нема - так і має бути.
IMPRINTER написав:
а зачисление по счету пополнения от 29.01. было через день (31.01). Но на несанкц не жарило.
Якби вхідний p2p виконувався через сторонній ресурс, отримали б овердрафт. А свої Тася зараховує день в день, не очікуючи підтвердження.
У моїй виписці обидві дати збігаються. Чому у Вас різні? Як версія, можливо, поповнення проводилось в неопераційний час. Можливо, під час поповнення крутили гайки, і клітинка заповнилась, коли надійшло підтвердження. В будь-якому разі цікаво було б подивитись на виписку з відділення.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 09:58
Коллеги , если влез в кред лимит по P2P , как выйти в грейс? все в ноль гасить?
Одна бджола мало меду наносить...
-
Banki
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 07.05.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:19
Banki написав:
Коллеги , если влез в кред лимит по P2P , как выйти в грейс? все в ноль гасить?
Да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9023
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:22
Людина з вулиці написав: IMPRINTER написав:
я смотрел в таз 24 выписку ... дата операции списания п2п-перевода и дата проведения по счету - одинаковая - день совершения операции (29.01)
Тут питань нема - так і має бути.
IMPRINTER написав:
а зачисление по счету пополнения от 29.01. было через день (31.01). Но на несанкц не жарило.
Якби вхідний p2p виконувався через сторонній ресурс, отримали б овердрафт. А свої Тася зараховує день в день, не очікуючи підтвердження.
У моїй виписці обидві дати збігаються. Чому у Вас різні? Як версія, можливо, поповнення проводилось в неопераційний час. Можливо, під час поповнення крутили гайки, і клітинка заповнилась, коли надійшло підтвердження. В будь-якому разі цікаво було б подивитись на виписку з відділення.
так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса
29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35634
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5666 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|