Додано: Вів 05 лют, 2019 22:09

Подскажите по карте Б5:

Есть ли минимальная сумма покупки для начисления кешбека при оплате в супермаркетах, других точках торговой сети и интернете?

Если меньше определенной суммы, то кешбек не начисляется?

Есть много вещей, которые поднимают настроение, но деньги делают это не хуже.