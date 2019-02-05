новичкам везёт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
новичкам везёт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:04
Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.
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