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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:33
IMPRINTER написав:
так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса 29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.
новичкам везёт
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:04
IMPRINTER написав:
так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса
29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.
Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:25
Людина з вулиці написав: IMPRINTER написав:
так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса
29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.
Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.
да кредитного лимита нет. но коллеги ж пишут что несанкц прекрасно списівают в счет несанкца и счет уходит в минус.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:33
есть и другие варианты событий
IMPRINTER написав: Людина з вулиці написав: IMPRINTER написав:
так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса
29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.
Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.
да кредитного лимита нет. но коллеги ж пишут что несанкц прекрасно списівают в счет несанкца и счет уходит в минус.
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vollena71
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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:43
Surz написав: IMPRINTER написав:Surz
Зв несанкц жарят в несанкц? Или ждут когла на счету появятся бабки?
Первое. Уводят счет в минус.
Із повідомлення не випливає, що мінус відображався до поповнення.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:46
vollena71
Ваша пам'ять вражає
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:05
vollena71 написав:
есть и другие варианты событий
IMPRINTER написав: Людина з вулиці написав:
Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.
да кредитного лимита нет. но коллеги ж пишут что несанкц прекрасно списівают в счет несанкца и счет уходит в минус.
В продолжение темы:
несколько дней назад кредитный лимит в тас2ю/смс стал таким же как в тас24 (ура!!!), но те две ноябрьские транзакции так и висят в блоке:
Баланс власних коштів на рахунку 6247.15 UAH
Сума заблокованих коштів 5111.50 UAH
Баланс доступних коштів 1135.65 UAH
а в смс остаток своих: 5788.87 UAH
Ну и тас24 не одобрил перевод на кредитный счет 2000 грн со "своих" (ожидаемо) - просто хотел узнать как там моя заявка, и мне сказали, что в все еще работе)))
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Vint
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