RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2342234323442345>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  IMPRINTER написав:так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса 29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.

новичкам везёт :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27347
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2188 раз.
Подякували: 3154 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:04

  IMPRINTER написав:так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса 29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.

Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 99
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:25

  Людина з вулиці написав:
  IMPRINTER написав:так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса 29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.

Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.


да кредитного лимита нет. но коллеги ж пишут что несанкц прекрасно списівают в счет несанкца и счет уходит в минус.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35635
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5666 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:33

  IMPRINTER написав:
  Людина з вулиці написав:
  IMPRINTER написав:так именно так и было ... входящий п2п был со стороннего сервиса 29.01 и проведен по счету 31.01, исходящий п2п был родным сервисом тоже 29.01 и списание проведено тоже 29.01 ... все операции были в разгар опервермени в 12.00 дня в будний день.

Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.


да кредитного лимита нет. но коллеги ж пишут что несанкц прекрасно списівают в счет несанкца и счет уходит в минус.

есть и другие варианты событий
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 18.09.13
Подякував: 373 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:43

  Surz написав:
  IMPRINTER написав:Surz

Зв несанкц жарят в несанкц? Или ждут когла на счету появятся бабки?

Первое. Уводят счет в минус.

Із повідомлення не випливає, що мінус відображався до поповнення.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 99
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:46

vollena71
Ваша пам'ять вражає :)
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 99
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:05

  vollena71 написав:
  IMPRINTER написав:
  Людина з вулиці написав:Тоді, думаю, Ви попали. Наскільки я зрозумів, кредліміту нема. Мабуть, через це і не видно мінусу.
Спробуйте поповнити на 1 грн. Подивимось, чи відобразиться на рахунку.


да кредитного лимита нет. но коллеги ж пишут что несанкц прекрасно списівают в счет несанкца и счет уходит в минус.

есть и другие варианты событий

В продолжение темы:
несколько дней назад кредитный лимит в тас2ю/смс стал таким же как в тас24 (ура!!!), но те две ноябрьские транзакции так и висят в блоке:
Баланс власних коштів на рахунку 6247.15 UAH
Сума заблокованих коштів 5111.50 UAH
Баланс доступних коштів 1135.65 UAH
а в смс остаток своих: 5788.87 UAH :shock:
Ну и тас24 не одобрил перевод на кредитный счет 2000 грн со "своих" (ожидаемо) - просто хотел узнать как там моя заявка, и мне сказали, что в все еще работе)))
Vint
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:48

  Людина з вулиці написав:
  Surz написав:
  IMPRINTER написав:Surz

Зв несанкц жарят в несанкц? Или ждут когла на счету появятся бабки?

Первое. Уводят счет в минус.

Із повідомлення не випливає, що мінус відображався до поповнення.

У меня отображался красными цифрами на дебетном счету.
Surz
 
Повідомлень: 111
З нами з: 28.09.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:28

Surz
Цікаво... А кредліміту у Вас також нема?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 99
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:31

  Людина з вулиці написав:Surz
Цікаво... А кредліміту у Вас також нема?

Да, тася зажала.
Surz
 
Повідомлень: 111
З нами з: 28.09.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2342234323442345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, patrikk, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67343)
06.02.2019 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.