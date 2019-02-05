Маємо дві аналогічні ситуації з різними проявами.
Треба поповнювати рахунок - з'ясується, чи піде поповнення на погашення.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 14:37
Маємо дві аналогічні ситуації з різними проявами.
Треба поповнювати рахунок - з'ясується, чи піде поповнення на погашення.
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