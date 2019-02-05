Маємо дві аналогічні ситуації з різними проявами.
Треба поповнювати рахунок - з'ясується, чи піде поповнення на погашення.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:37
Маємо дві аналогічні ситуації з різними проявами.
Треба поповнювати рахунок - з'ясується, чи піде поповнення на погашення.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня около 15.00 погасил задолженность по кредиту Вики с ее дебетного счета.
Пришла смска "Зараховано для погашення кредитної заборгованості",
в ТАС2Ю в списке операциях пишет кириллицей "Погашення кредитної заборгованості...", и Использовано кредита - 0,00,
а в ТАС24 в віписке по кредиту и в деталях кредита долг висит непогашенный, доступная сумма 1,75 грн.
Кому верить?
UPD: пока писал, в ТАС24 тоже уже погасилось Но расхождения в показаниях были где-то в течение часа.
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
эта инфа у старичка ТАС24 обновится после 21:00
а салага ТАС2Ю просто литаит, козменот, ёптиль
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Колеги, а на скільки років випускають Пудру ? Бо вартість переоформлення за строком - 200 грн, однак ...
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:00
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