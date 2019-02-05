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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:37

Маємо дві аналогічні ситуації з різними проявами.
Треба поповнювати рахунок - з'ясується, чи піде поповнення на погашення.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня около 15.00 погасил задолженность по кредиту Вики с ее дебетного счета.
Пришла смска "Зараховано для погашення кредитної заборгованості",
в ТАС2Ю в списке операциях пишет кириллицей "Погашення кредитної заборгованості...", и Использовано кредита - 0,00,
а в ТАС24 в віписке по кредиту и в деталях кредита долг висит непогашенный, доступная сумма 1,75 грн.
Кому верить?

UPD: пока писал, в ТАС24 тоже уже погасилось :mrgreen: Но расхождения в показаниях были где-то в течение часа.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:а в ТАС24 в віписке по кредиту и в деталях кредита долг висит непогашенный, доступная сумма 1,75 грн.

эта инфа у старичка ТАС24 обновится после 21:00
а салага ТАС2Ю просто литаит, козменот, ёптиль :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Колеги, а на скільки років випускають Пудру ? Бо вартість переоформлення за строком - 200 грн, однак ...
maxprofit
 
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