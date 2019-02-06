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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:37

Маємо дві аналогічні ситуації з різними проявами.
Треба поповнювати рахунок - з'ясується, чи піде поповнення на погашення.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня около 15.00 погасил задолженность по кредиту Вики с ее дебетного счета.
Пришла смска "Зараховано для погашення кредитної заборгованості",
в ТАС2Ю в списке операциях пишет кириллицей "Погашення кредитної заборгованості...", и Использовано кредита - 0,00,
а в ТАС24 в віписке по кредиту и в деталях кредита долг висит непогашенный, доступная сумма 1,75 грн.
Кому верить?

UPD: пока писал, в ТАС24 тоже уже погасилось :mrgreen: Но расхождения в показаниях были где-то в течение часа.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:а в ТАС24 в віписке по кредиту и в деталях кредита долг висит непогашенный, доступная сумма 1,75 грн.

эта инфа у старичка ТАС24 обновится после 21:00
а салага ТАС2Ю просто литаит, козменот, ёптиль :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Колеги, а на скільки років випускають Пудру ? Бо вартість переоформлення за строком - 200 грн, однак ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:00

  maxprofit написав:Колеги, а на скільки років випускають Пудру ? Бо вартість переоформлення за строком - 200 грн, однак ...

у меня на 4 года
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:05

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Я вот тоже думаю - если списание п2п по картам тазика через тас2ю день в день, то почему не так и с пополнением..., наверное только коммуналка списывается сразу, а п2п как обычно, да?

Сделаю следующий перевод не через плативку, а через Виику, чтобы в ТАС24 в выписке осталось подтверждение. но по переходу латиница-кириллица вроде как через день :oops:

Была не права
В ТАС2Ю ещё латиница, а в ТАС24 уже проведено

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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, гуру, если с дебетовой Вики гасить Б5,как долго средства зачисляются? Можно ли ими сразу пользоваться? Или овер будет?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

allaliu написав:Подскажите, гуру, если с дебетовой Вики гасить Б5,как долго средства зачисляются? Можно ли ими сразу пользоваться? Или овер будет?
Пользоваться можно сразу же
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:29

Не слыхать когда тут появится Apple Pay?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:31

  TASCOMBANK написав:
  Vuch написав:TASCOMBANK, планируется ли внедрение Apple Pay? И если да, то хоть ориентировочно когда?


Добрый день, Vuch!
Внедрение Apple Pay, конечно, планируется. Наши сотрудники стараются приложить максимум усилий, чтобы запустить функционал как можно быстрее.
Но, на данном этапе, нет возможности подсказать приблизительно сроки.
Рекомендуем следить за новостями на официальном сайте Банка, как только станет известна дата, информация сразу появится на сайте.


сроков так и нет? сотрудники все еще стараются приложить максимум усилий?)))). каждый день хожу на сайт, а новостей все нет :D :D
VetalUA
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