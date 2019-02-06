Vuch написав:TASCOMBANK, планируется ли внедрение Apple Pay? И если да, то хоть ориентировочно когда?
Добрый день, Vuch! Внедрение Apple Pay, конечно, планируется. Наши сотрудники стараются приложить максимум усилий, чтобы запустить функционал как можно быстрее. Но, на данном этапе, нет возможности подсказать приблизительно сроки. Рекомендуем следить за новостями на официальном сайте Банка, как только станет известна дата, информация сразу появится на сайте.
сроков так и нет? сотрудники все еще стараются приложить максимум усилий?)))). каждый день хожу на сайт, а новостей все нет
Это особенность NDA с яблоком. Точные сроки не скажут,могут только намекать.