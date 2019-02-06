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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:58

  VetalUA написав:
  TASCOMBANK написав:
  Vuch написав:TASCOMBANK, планируется ли внедрение Apple Pay? И если да, то хоть ориентировочно когда?


Добрый день, Vuch!
Внедрение Apple Pay, конечно, планируется. Наши сотрудники стараются приложить максимум усилий, чтобы запустить функционал как можно быстрее.
Но, на данном этапе, нет возможности подсказать приблизительно сроки.
Рекомендуем следить за новостями на официальном сайте Банка, как только станет известна дата, информация сразу появится на сайте.


сроков так и нет? сотрудники все еще стараются приложить максимум усилий?)))). каждый день хожу на сайт, а новостей все нет :D :D

Это особенность NDA с яблоком.
Точные сроки не скажут,могут только намекать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:41

Код МСС

А як дінатися код МСС ? Дякую
skorpio123
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:51

  skorpio123 написав:А як дінатися код МСС ? Дякую


В колцетре попытаться попасть на сотрудника знающего что обозначают эти три загадочные буквы. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:58

Або використати картку такого банку, який в виписці друкує МСС (Альфа банк, Моно банк, може і інші вміють)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:52

Интересно, а когда ТАСкомбанк запустит онлайн-обмен валют?

И второй вопрос (имею только валютные депозиты, валютную плативку и Б5).
Как грамотно заводить гривну в ТАС? Например, чтобы подержать на Ощадном под 12,5%? Можно напрямую СЭПом по реквизитам на "Ощадный"?
И ... можно ли при необходимости с "Ощадного" на Б5 погашать (т.к. кредлимит слабоват)?

Спасибо за ответы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:07

Искатель Да. Все это успешно работает.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:08

  Искатель написав: Например, чтобы подержать на Ощадном под 12,5%? Можно напрямую СЭПом по реквизитам на "Ощадный"?
И ... можно ли при необходимости с "Ощадного" на Б5 погашать (т.к. кредлимит слабоват)?

Спасибо за ответы.

Да и да.
Так же ощадный можно пополнять p2p с подвязанных карт других банков в tas2u.
Surz
 
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