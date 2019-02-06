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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:06
vollena71 написав: Aps написав: Искатель написав:
И сразу... можно ли его открыть с нулевым остатком, а потом пополнить?
В отделении можно а в приложении нет.
от 0,01грн ну, почти 0
Копейку надо ж где то взять. )
Востаннє редагувалось Aps
в Чет 07 лют, 2019 15:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:07
Aps написав:
С нулем не открывается. Хочет хотябы копейку.
уже увидела
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:18
А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
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Искатель
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:23
Искатель написав:
А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
А вы не ищете легких путей...
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:26
Искатель написав:
А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
нет
у вас нет совсем гривневых тасиных карт?
Востаннє редагувалось vollena71
в Чет 07 лют, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27
Искатель написав:
А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
Так а что вам мешает попробовать? Здесь наверное сложно найти кого-то без единой карты.
Я вот смотрю на страницу открытия депозита, выбрать карту другого банка можно, а вот карту для выплаты процентов только тасовскую просит - в этом может быть загвоздка.
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Ivanhoe
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:34
Ivanhoe написав: Искатель написав:
А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
Так а что вам мешает попробовать? Здесь наверное сложно найти кого-то без единой карты.
Я вот смотрю на страницу открытия депозита, выбрать карту другого банка можно, а вот карту для выплаты процентов только тасовскую просит - в этом может быть загвоздка.
С любой чужой карты пишет Недостаточно средств
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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