Копейку надо ж где то взять. )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:06
Копейку надо ж где то взять. )
Востаннє редагувалось Aps в Чет 07 лют, 2019 15:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:07
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:18
А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:23
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:26
нет
у вас нет совсем гривневых тасиных карт?
Востаннє редагувалось vollena71 в Чет 07 лют, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27
Так а что вам мешает попробовать? Здесь наверное сложно найти кого-то без единой карты.
Я вот смотрю на страницу открытия депозита, выбрать карту другого банка можно, а вот карту для выплаты процентов только тасовскую просит - в этом может быть загвоздка.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:34
С любой чужой карты пишет Недостаточно средств
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Додано: Чет 07 лют, 2019 16:59
В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней".
Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать".
И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5.
Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.
А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Саме так. І СМС заявою відключити.
Який всерівно не відключать і соррібонус не запропонують.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 07 лют, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:14
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