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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:06

  vollena71 написав:
  Aps написав:
  Искатель написав:И сразу... можно ли его открыть с нулевым остатком, а потом пополнить?


В отделении можно а в приложении нет.

от 0,01грн ну, почти 0


Копейку надо ж где то взять. )
Востаннє редагувалось Aps в Чет 07 лют, 2019 15:08, всього редагувалось 2 разів.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:07

  Aps написав: С нулем не открывается. Хочет хотябы копейку.

уже увидела :oops:
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:18

А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:23

  Искатель написав:А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?

А вы не ищете легких путей...
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:26

  Искатель написав:А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?

нет
у вас нет совсем гривневых тасиных карт?
Востаннє редагувалось vollena71 в Чет 07 лют, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27

  Искатель написав:А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?


Так а что вам мешает попробовать? Здесь наверное сложно найти кого-то без единой карты.

Я вот смотрю на страницу открытия депозита, выбрать карту другого банка можно, а вот карту для выплаты процентов только тасовскую просит - в этом может быть загвоздка.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:34

  Ivanhoe написав:
  Искатель написав:А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?


Так а что вам мешает попробовать? Здесь наверное сложно найти кого-то без единой карты.

Я вот смотрю на страницу открытия депозита, выбрать карту другого банка можно, а вот карту для выплаты процентов только тасовскую просит - в этом может быть загвоздка.

С любой чужой карты пишет Недостаточно средств
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:59

  vollena71 написав:
  Искатель написав:А открыть "Ощадный" в гривне с карты другого банка, подвязанной в TAS2U, получится?

нет
у вас нет совсем гривневых тасиных карт?


В свое время, когда открывал первый депозит в отделении, мне сказали: "Вам параллельно гривневую карту открыли.Зайдете, заберете через пару дней".
Я, наслышанный о всяких скрытых комиссиях в разных банках и не сильно на тот момент вникнувший в местные детали, отказался. Мне сказали: "ОК, можете даже не забирать".
И вот так вышло, что ни одной дебетовой карты в гривне у меня нет, только Б5.
Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.

А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Искатель написав:А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?

Саме так. І СМС заявою відключити.
Який всерівно не відключать і соррібонус не запропонують. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 07 лют, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:14

  Искатель написав:Правда, какой-то лишний карточный счет в гривне светится в ТАС24, надо будет позвонить и уточнить, что это за счет.

А какую карту в гривне посоветуете взять? "Плативку"?

Это она и есть.
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